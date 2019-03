Reservas do Tigre batem Sub-20 do Velo Clube em teste

O segundo jogo-treino do Rio Branco na temporada terminou com vitória por 3 a 2 sobre o time Sub-20 do Velo Clube, na manhã desta quarta-feira (27), no estádio Décio Vitta, em Americana. Gabriel Braga, Alê e Gabriel Paes foram os autores dos gols do Tigre.

A proposta do técnico Raphael Pereira era dar uma chance para que os atletas que não atuaram no teste contra o Amparo, na última semana, tivessem a oportunidade de mostrar serviço. Ele mandou a campo: Pedro; Douglas, Mauro, Guilherme Crepaldi e Mazinho; Mauro, Alê e Alisson; Lucas Duni, Gabriel Braga e Lucão.

O Rio Branco abriu o placar com Gabriel Braga aos 15 do primeiro tempo, levou o empate e esteve novamente na frente após um chute de fora da área de Alê, ainda na etapa inicial. Gabriel Paes ainda teria tempo para dar números finais do duelo na reta final. “A gente gostou dos dois tempos, a garotada da base entrou bem, então foi muito proveitoso”, disse Pereira ao LIBERAL.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Outro objetivo da comissão técnica com o jogo-treino era avaliar dois nomes: o volante Alisson e o zagueiro paraguaio Mauro. Revelado pelas categorias de base do Olímpia-PAR, o defensor estava parado e chegou para ser testado por intermédio do empresário Fábio Simplício e do apoiador do Tigre Sandro Hiroshi.

Alisson não agradou e deve ser liberado, enquanto o defensor ainda terá a sua situação definida em reunião entre comissão e diretoria, já que o alvinegro ainda busca opções para a zaga e tem como alvos Guilherme e Felipe, dupla titular do Primavera na Série A3 do Paulista.

A formação principal do Tigre, poupada no jogo-treino contra o Velo Clube, entra em campo nesta quinta-feira (28), às 10 horas, novamente no Décio Vitta, onde encara o Sub-23 da Ponte Preta. A escalação terá: Alan; Patrick, William, Wellerson e Leandro Guizi; Kayo, Rafael Cursino, Leo e Eliu; Tiago e Davi.

PARCERIA. O departamento de marketing do Rio Branco anunciou ontem uma parceria com a empresa de bebidas Poty. De acordo com nota enviada à imprensa, o acordo foi intermediado pelo ex-deputado estadual Chico Sardelli e envolve o fornecimento de isotônico, refrigerante e água ao clube até o final do Paulista.