Reservas do Palmeiras festejam oportunidade e miram disputa por vaga

Os jogadores reservas do Palmeiras festejaram a possibilidade de mostrar serviço na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O meia Raphael Veiga entrou apenas na metade do segundo tempo da partida, mas foi o autor do gol da vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira. Quem também celebrou a chance foi Zé Rafael, que teve boa participação no duelo.

“A gente vem trabalhando forte justamente para quando tiver a oportunidade. A gente deu nosso melhor e mostramos que temos condições de participar. O professor pode ficar tranquilo porque quem está fora terá condições de entrar e corresponder”, comentou Zé Rafael, que no ano passado fez um bom Brasileirão pelo Bahia.

Para o experiente Fernando Prass, é essa disputa por posição na equipe que fez do Palmeiras um time muito forte nos últimos anos. “A competitividade ajuda muito individualmente”, disse. “É uma competitividade muito grande e não é só no gol, mas na lateral, na zaga, no meio, no ataque, em todas as posições o Palmeiras se qualificou muito. Só vai jogar se estiver muito bem. Então, tem de trabalhar muito para alcançar o resultado.”

Para a partida contra o Novorizontino, no fim de semana, pelas quartas de final do Paulistão, a principal dúvida é em relação ao atacante Carlos Eduardo, que se machucou e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. “Em princípio, tem um pouquinho de medo, porque foi tornozelo. Mas tomara que não seja nada e que possamos contar com ele já no próximo jogo”, explicou Felipão, lembrando que o jogador passará por exames para ver a gravidade da entorse.