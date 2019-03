Rennes e Lyon vencem e garantem vaga nas semifinais da Copa da França

Rennes e Lyon fizeram o dever de casa nesta quarta-feira e se juntaram ao Paris Saint-Germain como as três equipes já garantidas nas semifinais da Copa da França. O Rennes recebeu o Orleans e venceu por 2 a 0, enquanto o Lyon enfrentou o Caen, também em seus domínios, e levou a melhor por 3 a 1.

No confronto de dois adversários da elite do país, o Lyon, terceiro colocado no Campeonato Francês, confirmou o favoritismo diante do Caen, que está na zona de rebaixamento. Denayer e Cornet colocaram os donos da casa na frente, Ninga diminuiu, mas Memphis Depay, nos minutos finais, selou a vaga.

Na outra partida do dia, o Rennes, nono colocado do Francês, passou pelo Orleans, que é apenas o oitavo da segunda divisão. Depois de um primeiro tempo em branco, os donos da casa arrancaram na etapa final e garantiram a classificação com os gols de Bourigeaud e Niang.

Na terça-feira, o PSG já havia ficado com uma das vagas ao passar com facilidade pelo Dijon, por 3 a 0, mesmo sem Neymar, Cavani e Mbappé. O quarto e último classificado às semifinais da Copa da França será conhecido somente na quarta que vem, quando o Nantes visitará o Vitre.