Renê garante Fla com mesma motivação da Libertadores para pegar o Volta Redonda

O lateral-esquerdo Renê afirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que a motivação do Flamengo para enfrentar o Volta Redonda pela Taça Rio, neste sábado, no Maracanã, vai ser a mesma da vitória de quarta sobre a LDU, pela Copa Libertadores na quarta-feira.

“Motivação… É só olhar para o lado. Qualquer mole que der, vai entrar outro. A competitividade no nosso grupo está muito forte, já é uma motivação. Sempre o próximo jogo será o mais importante. Independentemente de ser o Volta Redonda, ou qualquer outra equipe. Se não vencer, a cobrança volta. Temos de manter os pés no chão, não conquistamos nada. É apenas o começo do ano e vamos procurar evoluir”, disse o jogador.

Renê destacou a obediência tática da equipe em consideração à orientação dada pelo técnico Abel Braga. “Essa vontade, concentração, foco, estamos trabalhando durante a semana. O professor cobra bastante de estarmos sempre ligados na retomada da bola, fazer de tudo para que possamos estar sempre com a bola no pé. Sabemos que nossa equipe tem muita qualidade e se conseguirmos impor essa garra do começo ao fim, no final a qualidade técnica vai fazer diferença.”

O Flamengo é o segundo colocado do Grupo C da Taça Rio, com sete pontos, três atrás do Bangu, que fez sua parte, venceu nesta sexta-feira e tem um jogo a mais. Na rodada seguinte, terá o Madureira, antes do clássico com o Fluminense, na última rodada.