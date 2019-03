Renato Gaúcho indica Alisson e Tardelli como titulares do Grêmio contra Juventude

Mesmo com a utilização de um time alternativo em boa parte dos jogos da fase de classificação, o Grêmio vai para os mata-matas do Campeonato Gaúcho com a melhor campanha – invicto e com quase 90% de aproveitamento depois de 11 rodadas. A partir de agora, o técnico Renato Gaúcho pretende usar seus titulares e no treinamento desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, indicou Alisson e Diego Tardelli na equipe principal para o jogo contra o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul (RS), pela rodada de ida das quartas de final.

Poupados na vitória de quarta-feira sobre o Pelotas, fora de casa, os jogadores considerados titulares na atualidade estiveram em campo nesta quinta. As exceções foram Marinho, que ainda sente dores de uma fisgada que teve na partida contra o Libertad pela Libertadores na semana passada, e Everton, com a seleção brasileira para amistosos da Europa. Alisson e Tardelli foram justamente os seus substitutos.

O time do Grêmio no treinamento desta quinta-feira foi: Paulo Victor; Léo Gomes, Paulo Miranda, Rômulo e Bruno Cortez; Darlan e Maicon; Alisson, Luan e Diego Tardelli; André. A outra equipe foi formada por jogadores da base com os acréscimos de Lincoln, Vico, Léo Moura, Thonny Anderson e o goleiro Julio César.

Para encarar o Juventude, o goleiro Paulo Victor sabe que agora começa um outro campeonato a partir das quartas de final. “A gente sabe de todos os números favoráveis que o Grêmio tem. São números expressivos tanto no ataque quanto na defesa, mas nada vai adiantar se não passarmos pelo Juventude. Não podemos também deixar de enaltecer o que temos feito. A nossa equipe é equilibrada. Sabemos da nossa qualidade, do que podemos fazer dentro do campo”, avaliou.

“O Renato tem passado isso para nós jogadores, está conscientizando que agora é uma fase de mata-mata e a concentração tem que ser redobrada. Sabemos que qualquer bobeira não é perdoada porque pode causar uma eliminação”, completou o goleiro gremista.