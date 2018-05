Renato Gaúcho elogia efetividade do Grêmio após vitória e diz: ‘Estamos no bolo’

O técnico Renato Gaúcho elogiou o bom aproveitamento do ataque do Grêmio que, apesar de não ter criado muitas chances, foi efetivo e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no domingo, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

“Foi o jogo da eficiência. Criamos quatro ou cinco chances e fizemos. Os adversários procuram jogar no contra-ataque contra a gente. De preferência, temos que marcar um gol no início para abrir o bloqueio. Foi uma vitória importante”, disse Renato.

O Grêmio foi a 12 pontos na tabela e ocupa a quinta colocação a apenas dois de distância do líder Flamengo. “Estamos no bolo. Não deixamos o pessoal escapar. O Grêmio se classificou na Copa do Brasil e Libertadores e está muito bem no Brasileiro. Temos uma partida em casa agora contra um concorrente direto”, afirmou o treinador.

O Grêmio receberá o Fluminense na próxima quarta-feira, às 21h45, pela oitava rodada do Brasileirão, na Arena em Porto Alegre. O treinador ainda não informou se poupará alguns de seus titulares por conta da sequência de jogos.