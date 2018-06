Renato Augusto treina com a seleção e afasta chance de corte da Copa do Mundo

O meia Renato Augusto praticamente afastou a possibilidade de ser cortado da seleção brasileira ao participar de parte do treino na tarde desta quinta-feira, no CT do Tottenham. O jogador teve sensível melhora das dores no joelho esquerdo, fez mais uma sessão de fisioterapia pela manhã, de cerca de 1h30, e à tarde foi autorizado pelo médico Rodrigo Lasmar e pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti a ir para o campo.

Renato Augusto chegou no campo depois de todos os jogadores e assistiu à primeira parte do treinamento sentado no banco de reservas. Quando Fred levou uma forte pancada de Casemiro no pé direito e precisou deixar o gramado, ele levantou-se e chegou a caminhar em direção ao campo. No entanto, não foi autorizado a entrar.

Depois, na segunda parte do treinamento, ele foi chamado a entrar na equipe reserva. A imprensa não pôde acompanhar, mas as informações são de que ele treinou com desenvoltura.

O retorno do meia aos treinamentos é uma boa notícia, mas não significa que ele vá participar da partida de domingo contra a Áustria, em Viena. O jogador deverá ficar no banco, mas Tite ainda acha cedo para aproveitá-lo, pois a semana que ficou sem treinar também comprometeu sua condição física.

Renato Augusto foi titular da seleção brasileira durante praticamente todas as Eliminatórias e, mesmo com queda de rendimento, foi preservado ao máximo por Tite. O treinador o tem como um jogador de confiança, pela sua liderança e visão de jogo. Isso o levou a convocá-lo para o grupo que jogará a Copa, mesmo estando em ritmo bastante inferior aos demais, pelo fato de atuar no futebol chinês.

Por isso, também a comissão técnica relutou bastante até para admitir a possibilidade de corte e preferiu esperar pacientemente pela recuperação do jogador.