Rei dos empates no Espanhol, Valencia fica no 0 a 0 em casa contra o Espanyol

O Valencia jogou em casa, mas não saiu do 0 a 0 contra o Espanyol, neste domingo, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol. Esse foi o 14.º empate, e o terceiro consecutivo, do time mandante na atual edição do torneio, mais do que os outros resultados somados – seis vitórias e quatro derrotas.

“Não tem explicação. Futebol é assim, nós estamos fazendo por onde conquistar os resultados, mas não está acontecendo. Temos de continuar trabalhando”, disse Neto após a partida. O time do goleiro brasileiro aproveitou o fator casa para pressionar e chutou uma bola na trave com Kevin Gameiro, mas o gol não saiu.

O Valencia ocupa o oitavo lugar na tabela de classificação com 32 pontos, mesmo número do Betis, que está na nona posição e ainda neste domingo vai encarar o Alavés, em Sevilha. O Espanyol está na 13.ª colocação, com 29 pontos.

Os empates seguidos vão minando as chances de o Valencia conquistar um lugar em alguma competição europeia. O time pode terminar a rodada oito pontos distante da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa se o Sevilla bater o Villarreal, neste domingo, em casa, e a quatro de uma vaga na Liga Europa, se o Alavés vencer o Bétis.

No próximo domingo, pela 25.ª rodada do torneio, o Valencia vai visitar o Leganés, enquanto que o Espanyol receberá o Huesca, na sexta-feira.