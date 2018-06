Refugiados utilizam a Copa do Mundo na Rússia como entrada para a Europa

Para muitos torcedores, o ingresso de um jogo da Copa do Mundo é um sonho, nutrido desde criança. Mas para um grupo de pessoas, ele se tornou o passaporte para uma fuga. Nos últimos dias, autoridades russas e europeias têm se deparado com um número cada vez maior de cidadãos africanos e asiáticos que têm usado o Mundial na Rússia como caminho para pedir refúgio na Europa. Em pelo menos um caso, o “torcedor” que tentou cruzar a fronteira também usava um passaporte falsificado do Brasil.

Pelas regras estabelecidas pela Rússia, torcedores que compram ingresso não precisam solicitar visto de entrada para o território, um dos mais controlados do mundo. Mas o resultado tem sido a chegada de pessoas cujo objetivo não é o de ver futebol, mas o de usar o território russo para chegar à Europa.

Além da ampla fronteira com países da União Europeia, a Rússia oferece outras vantagens aos imigrantes. Pelas regras da Copa do Mundo, o ingresso permite que um torcedor possa fazer escala em uma capital europeia, mesmo sem ter um visto para aquele país.

O resultado dessas brechas na lei provocou o desembarque em Helsinque, na Finlândia, na semana passada, de imigrantes chineses que, ao fazerem a conexão de voo para continuar a viagem para Moscou, se apresentaram à polícia finlandesa e solicitaram asilo político no país.

Mesmo aqueles que viajam diretamente para a capital russa têm usado o sistema de trens local para abandonar a cidade e ir em direção à fronteira com o país escandinavo. De acordo com a Guarda Fronteiriça da Finlândia, um nigeriano tentou entrar no país usando um ingresso da Copa do Mundo e um passaporte falso do Brasil. As autoridades finlandesas também confirmaram que, na semana passada, três marroquinos foram presos tentando cruzar a fronteira. Todos eles tinham ingressos para o jogo Marrocos x Irã, disputado em São Petersburgo.

“Os marroquinos admitiram ter violado a lei e que seu objetivo não era ir para a Copa, mas cruzar a fronteira para a Finlândia”, informou um comunicado da Guarda Fronteiriça do país escandinavo. Além da viagem de trem, os marroquinos caminharam por 12 horas para conseguir cruzar a fronteira.

Não foram os únicos. Chineses também têm usado a Copa do Mundo como “passagem” para uma fuga para a Europa, usando inclusive as fronteiras de Noruega e Polônia. Na Bielo-Rússia, pelo menos quatro marroquinos que tinham comprado ingressos foram detidos ao tentar cruzar a fronteira com a Polônia.

Autoridades russas passaram a ampliar o controle sobre os que desembarcam no país, mesmo com ingressos. De acordo com o Ministério do Interior, pelo menos 10 pessoas já foram detidas. Dois marroquinos ainda estão sendo processados.