Reforços funcionam e marcam a maioria dos gols do São Paulo nesta temporada

No São Paulo, ninguém pode falar que os reforços contratados para a temporada 2018 estão deixando de participar diretamente dos resultados obtidos. Dos 62 gols marcados pelo time até aqui, 39 foram marcados por oito atletas trazidos este ano.

Ou seja, 62,9% da artilharia tricolor passa pelas caras novas do elenco de Diego Aguirre. O último a entrar na lista foi o lateral-direito Bruno Peres, que deixou sua marca na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no último domingo.

“O mérito do gol não é meu, e sim do grupo. O mais importante foi a vitória do São Paulo, porque todos batalharam bastante por isso”, disse o jogador, ao site oficial do clube, após o jogo.

Peres se uniu a uma lista de goleadores cujas primeiras posições são ocupadas por gente que a diretoria trouxe para qualificar o grupo atual. O artilheiro é Nenê, que já marcou 12 vezes. Em seguida, aparecem Diego Souza (11), Everton (5) e Tréllez (5). Dos reforços, também fizeram gols Valdívia (3), que já foi embora, além de Rojas, Anderson Martins e Bruno Peres, cada um com um gol anotado.

Os outros 23 gols do São Paulo na temporada estão divididos entre 12 jogadores.

É bom Aguirre saber que pode contar com o poder de fogo de diversas peças, ainda mais pensando no próximo compromisso da equipe, diante do Fluminense, domingo, às 16 horas, no Morumbi. O treinador uruguaio terá o desfalque de três delas: Everton (lesionado), Jucilei e Nenê (suspensos).

“Teremos que buscar alternativas. Desfalques fazem parte das coisas normais. Temos que trabalhar e buscar o resultado no próximo jogo em casa para continuar onde estamos”, pediu o técnico tricolor. O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, três a mais do que o Internacional, o segundo colocado.