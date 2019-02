Reforço do Flu, Allan diz que voltou ao Brasil por ‘passo maior na carreira’

Mais novo reforço do Fluminense para a temporada, o volante Allan foi oficialmente apresentado nesta terça-feira. Anunciado na última sexta, o jogador de 21 anos chegou por empréstimo junto ao Liverpool e avaliou que esta é a chance de dar um grande passo na carreira.

“Há três anos e meio estou fora, nunca joguei no Brasil, então, eu e as pessoas que trabalham comigo achamos que era o momento de voltar, de dar um passo maior na carreira. Quando surgiu a oportunidade no Fluminense, não pensei duas vezes, pela grandeza do clube, por sempre brigar por títulos. Estou vindo para ajudar”, declarou.

Allan pertence ao Liverpool e assinou por seis meses, sendo que o acordo firmado prevê a possível renovação do compromisso pelo mesmo período de tempo. Revelado pelo Internacional e com passagens pela seleção brasileira sub-20, o atleta deixou o Brasil quando ainda estava nas categorias de base do clube gaúcho.

Sem espaço no Liverpool, foi emprestado nas últimas três temporadas, pelas quais atuou por Eintracht Frankfurt e Hertha Berlin, da Alemanha, Apollon Limassol, do Chipre, Sint-Truiden, da Bélgica, e SJK, da Finlândia. Agora, volta ao Brasil em busca de oportunidades.

“Sou jogador de meio-campo, atuo como primeiro e segundo volante, sou um jogador que se doa muito para a equipe, tento ajudar da melhor forma, também atuo em outra posições, se precisar”, afirmou o atleta, que celebrou a oportunidade de ser comandado por Fernando Diniz.

“Um dos fatores que me fizeram vir para o Fluminense foi o de trabalhar com o Diniz, pelas características que ele tem, pela forma de jogo, as ideias dele. Espero que ele possa me ajudar muito e eu também, que possa contribuir à altura. Todos sabemos a forma que ele gosta que o time jogue, de ficar com a posse de bola. Acho legal, um futebol bonito e com todos comprando a ideia dele, vai dar coisa boa”, considerou.