Reforço do Corinthians, Richard já se diz ansioso para estrear

Foto: Reprodução / Facebook

Mais novo reforço do Corinthians para a temporada 2019, o volante Richard celebrou nesta segunda-feira a chegada ao time paulista e já se disse ansioso para estrear pela camisa do time que torce desde criança.

“Começo uma nova fase na minha vida e carreira profissional e já estou ansioso pra vestir essa camisa e sentir calor dessa torcida apaixonada! Que seja um ciclo vitorioso e cheio de títulos, com tamanho e a história desse clube! Vai Corinthians”, disse o jogador, nas redes sociais.

O jogador de 24 anos estava no Fluminense e chegará ao clube paulista com um contrato válido pelas próximas quatro temporadas, até o final de 2022. “Já se imaginou jogando no time que sempre torceu desde criança? É, hoje realizo meu maior sonho e me faltam palavras para agradecer a Deus o que estou vivendo hoje, uma sensação inexplicável”, comemorou.

Richard é o quarto reforço anunciado pelo Corinthians para o próximo ano. Antes, o clube havia contratado os atacantes André Luis e Gustavo Mosquito e o lateral-direito Michel Macedo. Os dois últimos, inclusive, chegaram a treinar no CT Joaquim Grava nas últimas semanas.

O novo reforço vai se juntar ao elenco corintiano no dia 3 de janeiro no início da pré-temporada da equipe, no CT Joaquim Grava. Richard poderá ganhar a sua primeira chance com a camisa corintiana no dia 20 de janeiro, na estreia da equipe no Paulistão. O rival será o São Caetano, em casa.