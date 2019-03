Reforço do Barcelona, meia do Ajax diz que recebeu pedido para eliminar Real

O meia Frenkie de Jong, do Ajax, estava duplamente feliz nesta terça-feira. Além de ter ajudado o time a golear o Real Madrid por 4 a 1 e se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o jogador holandês afirmou depois da partida que por já estar contratado pelo Barcelona, cumpriu um pedido dos dirigentes espanhóis para eliminar o rival.

“Certamente o Barcelona está muito feliz que eliminamos o Real Madrid. Jogamos com coragem, estamos em uma boa fase e temos de seguir assim”, comentou De Jong.

A transferência dele para o Barcelona foi selada nas últimas semanas. O holandês vai se transferir apenas no meio do ano. Como a negociação foi feita antes da realização das oitavas de final, o jogador contou que recebeu o pedido dos dirigentes do time catalão para eliminar o Real Madrid.

Dentro de campo, o jovem meia de 21 anos foi um dos destaques da vitória por 4 a 1. Após perder em Amsterdã por 2 a 1, o time holandês surpreendeu e, com o resultado, voltou a vencer um confronto em mata-mata da Liga dos Campeões depois de 21 anos.

O meia sérvio Tadic e o atacante brasileiro David Neres também foram decisivos. “Foi a melhor noite da minha carreira”, resumiu De Jong. “Estou orgulhoso da equipe. Acho que todos os nossos torcedores estão orgulhosos da equipe. Vamos para as quartas de final. Agora, vamos tentar fazer o nosso melhor para continuar”, comentou.