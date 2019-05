Reforçado, Cruzeiro recebe o Ceará em busca do 1º triunfo no Brasileirão

O técnico Mano Menezes fechou com reforços a preparação do Cruzeiro para enfrentar o Ceará nessa quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro poderá contar com os retornos do zagueiro Léo e do meia Robinho, que não entraram em campo na estreia no torneio por causa de problemas físicos.

Já Murilo, que substitui Léo na defesa, foi expulso contra o Flamengo e cumpre suspensão automática. Dessa forma, o titular retorna à sua posição formando dupla com Dedé.

Após a derrota por 3 a 1, no Maracanã, a primeira em toda a temporada, Mano espera retomar o caminho das vitórias para brigar na parte de cima da tabela, mas sem pressa.

“Temos 37 rodadas para fazer a recuperação. Vamos tentar fazer a recuperação nesses 37. Acho que jogos grandes no Campeonato Brasileiro nós teremos muitos. O campeonato é assim: duro, qualificado, difícil, e a gente tem que saber suportar todas as dificuldades”, disse o treinador.