Recuperado, Neymar treina pela 1ª vez com colegas no PSG e volta está mais perto

Neymar está de volta aos treinamentos junto com os companheiros do Paris Saint-Germain. Na manhã desta quinta-feira, de acordo com informações passadas pelo clube francês, o brasileiro participou pela primeira vez de uma atividade coletiva comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel no CT do time, nos arredores de Paris, após se recuperar de nova lesão no quinto metatarso do pé direito.

O jogador brasileiro está fora dos gramados desde o último dia 27 de janeiro, quando se lesionou durante a partida pelo Campeonato Francês contra o Strasbourg, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

A lesão no pé direito tirou Neymar dos principais confrontos do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa. A equipe francesa acabou sendo eliminada pelo Manchester United nas oitavas de final. Após vencer o primeiro jogo fora do casa por 2 a 0, o PSG perdeu por 3 a 1 na França e deu adeus à principal competição de clubes do continente.

Com previsão de 10 semanas de tratamento – que evitou operar o pé direito pela segunda vez em um ano -, a expectativa era que Neymar voltasse a jogar agora, mas como o Paris Saint-Germain já foi eliminado da Liga dos Campeões, o clube preferiu prosseguir de modo mais conservador a recuperação. Assim, a ideia é colocá-lo em campo no final deste mês.

Assim, a ideia é colocá-lo em campo no final deste mês. Ele jogaria as últimas rodadas do Campeonato Francês e a final da Copa da França contra o Rennes, no próximo dia 27, no Stade de France, em Saint-Dennis, nos arredores de Paris.

Esta seria uma maneira de Neymar ganhar ritmo antes de se juntar à seleção brasileira para lutar pelo título da Copa América, entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. A convocação final do técnico Tite está marcada para o dia 17 de maio.