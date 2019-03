Recuperado de lesão, Gustavo tem alegria dupla pelo Corinthians em Araraquara

Autor do gol que garantiu o empate do Corinthians por 1 a 1 contra a Ferroviária, neste domingo, em Araraquara (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o centroavante Gustavo, o Gustagol, deixou o gramado da Arena da Fonte Luminosa com uma alegria dupla. Além da bola na rede, ele conseguiu retornar aos gramados sem dores no joelho, que o tiraram dos últimos jogos.

“Quero agradecer ao Caio Melo, fisioterapeuta, que disse que me deixaria pronto antes de ir para a seleção (brasileira). Pude ser feliz, estar bem posicionado e concluir para o gol”, festejou o atacante, em entrevista ao canal Premiere.

Com o resultado, o Corinthians precisa apenas de uma vitória simples, em casa, nesta quarta-feira, para se classificar. Gustavo acredita que a equipe poderia ter voltado em uma situação ainda melhor. “O resultado é bom, mas queríamos a vitória”, lamentou o atacante, que chegou ao nono gol na temporada.

Gustavo começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, no lugar de Pedrinho. O atacante marcou após receber cruzamento rasteiro de Clayson. A tendência é que ele volte a ser titular nesta quarta-feira, quando reencontrará a Ferroviária, na Arena Corinthians, em São Paulo.