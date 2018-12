Real Madrid se recupera, derrota o Valencia e sobe para o 5º lugar no Espanhol

O Real Madrid continua na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Espanhol. Neste sábado, pela 14.ª rodada, o time merengue se recuperou a inesperada derrota para o modesto Eibar no final de semana passado ao vencer o Valencia por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e voltar à briga pelo título nacional.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 23 pontos e subiu para a quinta colocação, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. À sua frente estão Sevilla, líder com 26; Barcelona, em segundo com 25; Atlético de Madrid, em terceiro, com 24; e o Alavés, surpresa entre os grandes, em quarto, com 23 e melhor saldo de gols.

Em campo, o time comandado pelo técnico Santiago Solari mostrou um bom futebol, como fez na vitória sobre a Roma, na última terça-feira, na Itália, pela Liga dos Campeões da Europa. Os primeiros minutos foram intensos e perigosos. Teve uma chance com Benzema logo aos três minutos e conseguiu abrir o placar aos oito, quando o zagueiro dinamarquês Wass tentou cortar cruzamento de Carvajal e acabou colocando contra as próprias redes.

Em vantagem, o Real Madrid se acomodou um pouco e deu espaços ao Valencia, que não foram aproveitados antes do intervalo. Só depois, quando Santi Mina e o zagueiro Gabriel Paulista tiveram grandes chances de empatar, mas finalizaram por cima do gol defendido pelo belga Courtois.

Mas o momento de maior emoção no segundo tempo aconteceu nos minutos finais. O Valencia teve a sua melhor chance nos pés do atacante belga Batshuayi, que recebeu na frente de Courtois e viu o colega de seleção fazer a defesa. Na sequência, aos 38, Benzema recebeu dentro da área e tocou para Lucas Vasquez finalizar no cantinho para dar números finais ao jogo no estádio Santiago Bernabéu.

OUTROS JOGOS – O Real Madrid conseguiu subir para o quinto lugar graças também à derrota do Espanyol para o Getafe por 3 a 0, em Madri. O time de Barcelona é agora o sexto colocado, com 21 pontos, um a mais que o rival deste sábado, em sétimo lugar.

Já em Valladolid, o Leganés surpreendeu o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como presidente, e venceu por 4 a 2. Os dois times estão na parte de baixo da tabela de classificação – o da casa em 14.º lugar, com 17 pontos, e o visitante em 15.º, com 16.