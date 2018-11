Real Madrid mira contratação de Pedrinho, diz jornal

A reunião do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, no domingo, levantou rumores sobre possíveis reforços para o time brasileiro. No entanto, o jornal espanhol Marca informou nesta segunda-feira que esse encontro teria acontecido por causa de um possível interesse do clube madrilenho no atacante Pedrinho.

O Corinthians divulgou em suas redes socais a foto dos dois mandatários juntos ao lado de Ronaldo Fenômeno, que atuou pelos dois clubes e, recentemente, assumiu o controle do Valladolid. Segundo a publicação espanhola, o ex-jogador teria interesse no negócio, pois Pedrinho seria comprado pelo Real Madrid e emprestado na primeira temporada para o seu time. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Pedrinho já havia despertado o interesse de outro gigante espanhol, o Barcelona. Um representante do clube catalão veio ao Brasil no último mês para analisar uma possível contratação do atleta. O Borussia Dortmund também se reuniu com representantes do jogador para tentar contratá-lo.

O clube alemão teria feito uma proposta inicial de 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões) pela contratação de Pedrinho. O Corinthians recusou. O jogador tem multa rescisória no valor de US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 215 milhões).

Logo depois da derrota do Corinthians para o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil, o empresário de Pedrinho, Will Dantas, disse inicialmente que Pedrinho não atuaria mais pelo clube paulista, pois seria negociado para o futebol europeu. O agente, no entanto, logo voltou atrás em suas declarações.

O Corinthians vem de vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em casa, no sábado, que afastou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro é o 12º colocado na tabela, com 43 pontos, a seis de distância da degola. Os comandados de Jair Ventura voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Atlético-PR, fora de casa, pela antepenúltima rodada da competição.