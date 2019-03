Real Madrid confirma que Vinicius Junior rompeu ligamentos do tornozelo direito

O Real Madrid anunciou na manhã desta quarta-feira que o brasileiro Vinicius Junior rompeu os ligamentos da “articulação tibiofibular” do seu tornozelo direito. O atacante se lesionou durante a derrota por 4 a 1 para o Ajax, sofrida na última terça-feira, na Espanha, pela Liga dos Campeões da Europa, e exames confirmaram a extensão da lesão, que acabou sendo mais grave do que o próprio jogador esperava.

Ele se machucou aos 31 minutos do primeiro tempo do duelo ao tentar finalizar para o gol uma oportunidade ofensiva de sua equipe, que então já perdia por 2 a 0 a partida válida pelas oitavas de final da competição continental, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O atleta de 18 anos chegou a dizer, após o confronto com o time holandês, que os médicos do Real lhe tranquilizaram sobre a situação do seu tornozelo direito, mas exames realizados nesta quarta-feira não confirmaram o otimismo em relação ao problema, que obrigou o brasileiro a ser substituído por Asensio no jogo que selou a eliminação do time espanhol da Liga dos Campeões.

“Eu tentei escapar da falta, mas não consegui. Depois do jogo os médicos me acalmaram, me disseram que não é nada grave”, afirmou o jogador ao canal de TV a cabo Esporte Interativo, na terça-feira. “Vamos fazer os exames para ver direito o que foi. Espero que não seja nada”, completou, porém, Vinicius Junior, ciente de que ainda não poderia assegurar a que a lesão não era de maior gravidade.

O departamento médico do Real, como de costume ao revelar lesões dos seus jogadores, não informou um período estimado de afastamento dos gramados para o atacante e disse apenas que a sua situação está “pendente de evolução”.

A lesão ligamentar de Vinicius Junior também vai tirá-los dos dois próximos amistosos da seleção brasileira, contra o Panamá, no dia 23 de março, e diante da República Checa, no dia 26. Estes são os dois primeiros compromissos do ano do time comandado por Tite, que havia chamado o atacante para estas partidas em convocação anunciada na última quinta-feira, no Rio.

Com a lesão confirmada nesta quarta-feira, o ex-jogador flamenguista também se tornou uma dúvida da equipe nacional para a Copa América, que será realizada no Brasil a partir do dia 14 de junho. Com base no tempo médio de recuperação para este tipo de lesão de ligamento, estima-se que o atacante fique afastado dos gramados por cerca de dois meses, o que prejudicará a sua preparação para a competição continental.