Real Madrid apresenta revelação com passagem pelo Palmeiras como novo reforço

O Real Madrid surpreendeu nesta terça-feira ao apresentar uma nova revelação brasileira como reforço. Não se trata de Vinícius Júnior, já contratado junto ao Flamengo e que deve chegar ao clube espanhol em breve, mas sim de Rodrigo, atacante de apenas 18 anos revelado na base do Novorizontino, time do interior de São Paulo.

Rodrigo chamou a atenção nas categorias inferiores do clube paulista e disputou o Estadual entre os profissionais no ano passado. Sua exibição o fez chegar ao Palmeiras, por empréstimo, time pelo qual disputou um torneio internacional sub-17 na Espanha, considerado o mundial da categoria.

O Real Madrid teria assistido às exibições de Rodrigo no torneio e, então, iniciado negociações com o Novorizontino já no ano passado, o que impediu a continuidade do jogador no Palmeiras. Com o acerto selado, o time espanhol esperou apenas que o atacante completasse 18 anos para, então, apresentá-lo como reforço, inicialmente para base e a equipe B do clube.

“É a realização de um sonho poder vestir a camisa do maior clube do mundo. Tenho certeza de que estou no melhor lugar para me desenvolver como jogador. Espero dar muitas alegrias ao torcedor e conquistar títulos”, declarou Rodrigo, que já passou por exames médicos e assinou contrato – os termos não foram revelados.

Um dos agentes do jogador é o ex-atacante Edu, com passagens por São Paulo, Betis, Celta de Vigo e seleção brasileira. “O Rodrigo é um dos jogadores mais talentosos do mundo em sua geração e terá toda a estrutura possível para crescer ainda mais. Foram meses de trabalho intenso. Só podemos agradecer ao Novorizontino e ao Real Madrid pela forma profissional como a negociação foi conduzida”, disse ele.