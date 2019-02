RB Leipzig vence Stuttgart e mantém distância para perseguidores do G4 no Alemão

O RB Leipzig venceu o Stuttgart por 3 a 1, fora de casa, neste sábado, em resultado que manteve o time visitante com folga na quarta posição do Campeonato Alemão, portanto dentro da zona de classificação para a para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Após 22 jogos, o RB Leipzig soma 41 pontos, seis a mais do que o Wolfsburg, quinto colocado. O Borussia Dortmund, que ainda não entrou em campo nessa rodada, lidera o torneio com 50.

O destaque do jogo foi Yussuf Poulsen, que abriu e fechou o placar. Steven Zuber chegou a igualar o marcador, de pênalti, mas Marcel Sabitzer recolocou o RB Leipzig em vantagem. O próximo adversário do time do lado oriental da Alemanha será o Hoffenheim, em casa, no próximo dia 25.

O Stuttgart, que tem 15 pontos, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento na 16.ª posição, que levaria a equipe a disputar uma repescagem com quem terminar em terceiro lugar na segunda divisão do Campeonato Alemão. O próximo compromisso será na próxima sexta-feira, fora de casa, contra o Werder Bremen.

Também neste sábado, o Wolfsburg, em casa, venceu o Mainz por 3 a 0. O Hoffenheim foi um mandante vitorioso contra o Hannover 96 por 3 a 0. Já o Schalke 04 recebeu o Freiburg e ficou no 0 a 0.