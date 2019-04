RB Leipzig vence em casa e se consolida em terceiro lugar no Campeonato Alemão

Com a luta pelo título do Campeonato Alemão restrita a Bayern de Munique e Borussia Dortmund, a reta final da temporada para os outros clubes é marcada pela disputa por vagas em competições europeias. Nela, o RB Leipzig deu um grande passo neste sábado para se classificar à próxima edição da Liga dos Campeões ao derrotar em casa o Wolfsburg por 2 a 0, pela 29.ª rodada.

Com os gols do meia Kevin Kampl e do centroavante Timo Werner ainda no primeiro tempo, o time da cidade de Leipzig, que fica na antiga Alemanha Oriental, se consolidou na terceira colocação da tabela de classificação, agora com 58 pontos. Tem uma boa vantagem de sete, faltando apenas cinco rodadas, para o Borussia Mönchengladbach, que está em quinto lugar e hoje estaria garantido na Liga Europa.

Líder do campeonato nas primeiras rodadas, o Borussia Mönchengladbach fez a sua parte na luta por vaga europeia ao ganhar fora de casa do lanterna e quase rebaixado Hannover por 1 a 0. O gol foi do atacante brasileiro Raffael, aos oito minutos do segundo tempo. Os mandantes, com 14 pontos, precisrão de um milagre para evitar a queda à segunda divisão alemã.

Outros dois times também se deram bem na briga pela classificação à Liga Europa. O Werder Bremen bateu em casa o Freiburg por 2 a 1 e está em sexto lugar – o último que dá vaga à competição – com 46 pontos, um a mais que o Bayer Leverkusen, que derrotou como visitante o Stuttgart por 1 a 0.