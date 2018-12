RB Leipzig goleia o Mainz e se garante na 4ª posição

Em um dos dois jogos disputados neste domingo pelo Campeonato Alemão, o RB Leipzig goleou o Mainz por 4 a 1, em casa, e se garantiu na quarta posição da competição, com 28 pontos. Assim, a equipe está fechando hoje a zona de classificação do torneio à Liga dos Campeões da Europa.

No duelo, o atacante dinamarquês Yussuf Poulsen marcou os dois primeiros gols dos anfitriões na etapa inicial, na qual o austríaco Karim Onisiwo descontou para os visitantes. No segundo tempo, porém, Timo Werner, jogador da seleção alemã, balançou as redes mais duas vezes para assegurar o 4 a 1 para os donos da casa.

O resultado ruim fez o Mainz estacionar nos 19 pontos e ficar na 10ª posição do Campeonato Alemão, que também contou neste domingo com o Eintracht Frankfurt derrotando o Bayer Leverkusen, por 2 a 1, em um triunfo que fez a equipe vencedora ir aos 26 pontos na quinta posição da tabela.

Até por isso, a goleada deste domingo foi importante para o RB Leipzig, que corria o risco de ser ultrapassado pelo Eintracht nesta 15ª rodada do torneio nacional. De qualquer forma, a equipe de Frankfurt soube aproveitar o fator casa ao assegurar a sua vitória com gols de Danny Da Costa e Filip Kostic. Karim Bellarabi descontou o placar para o Leverkusen, que seguiu na 11ª posição, com 18 pontos, logo atrás do Mainz.

Com a vitória deste domingo, o RB Leipzig também travará um duelo direto pelas primeiras posições com o Bayern de Munique na próxima quarta-feira, pela 16ª rodada. Os dois times medirão forças na casa da equipe bávara, atual terceira colocada, com 30 pontos. Com a mesma pontuação do Bayern, o vice-líder Borussia Mönchengladbach joga na terça-feira contra o Nuremberg, em casa.