RB Leipzig goleia Düsseldorf fora de casa e retorna ao quarto lugar do Alemão

O RB Leipzig massacrou o Fortuna Düsseldorf neste domingo, fora de casa, na Merkur Spiel-Arena e retornou à zona de classificação à Liga dos Campeões. O time de Leipzig foi soberano, especialmente no primeiro tempo, fez 4 a 0 com sobras no duelo que encerrou a 19.ª rodada do Campeonato Alemão.

O RB Leipzig recupera o quarto lugar, perdido no começo da rodada para o

Eintracht Frankfurt, e fica com 34 pontos, a 14 do líder Borussia Dortmund. O Düsseldorf é apenas o 14º colocado, com 21 pontos. Não está ameaçado pela zona de rebaixamento, mas também fica longe dos primeiros colocados.

O resultado foi quase todo construído na primeira etapa. Em 16 minutos de jogo, o Leipzig abriu 3 a 0 e encaminhou o triunfo. O dinamarquês Polsen foi o destaque da partida, ao balançar as redes duas vezes.

O atacante dinamarquês deixou sua marca no primeiro minuto, depois do bate-rebate que sucedeu a falha clamorosa do goleiro Michael Rensing, que soltou bola fácil dentro da pequena área. Ele também fez o terceiro gol, em arremate preciso da esquerda da grande área. O francês Konaté marcou o segundo, em lance que misturou força e velocidade.

Na etapa final, os donos da casa até ensaiaram um pressão, mas sem êxito, e o Leipzig fechou a goleada pelos pés de Laimer. O meia austríaco pegou rebote na área e guardou no canto esquerdo, de primeira. O brasileiro Matheus Cunha ainda teve a oportunidade de marcar o quinto nos acréscimos, mas pecou pelo preciosismo depois de driblar o goleiro e chutou em cima do zagueiro.