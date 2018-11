RB Leipzig e Bayer Leverkusen ganham e se classificam na Copa da Alemanha

Em confrontos entre times da primeira divisão na segunda fase da Copa da Alemanha, o RB Leipzig levou a melhor sobre o Hoffenheim ao vencer o adversário por 2 a 0 e o Bayer Leverkusen arrasou o Borussia Mönchengladbach com uma goleada de 5 a 0.

Em casa, na Red Bull Arena, o RB Leipzig despachou o Hoffenheim com dois gols do centroavante Timo Werner no segundo tempo. O alemão saiu do banco de reservas para substituir Jean-Kevin Augustin e assegurar o triunfo ao time de Leipzig.

Já o Bayer Leverkusen passeou sobre o Borussia Mönchengladbach na casa do rival, o estádio Borussia-Park, com atuação de destaque do atacante árabe Karim Bellarabi, que balançou as redes duas vezes. Julian Brandt, Tin Jedvaj e Kevin Volland marcaram os outros gols da goleada.

Nas outras duas partidas que encerraram a segunda fase da Copa da Alemanha nesta quarta-feira, o Freiburg foi derrotado por 2 a 1 para o Holstein Kiel, time da segunda divisão, e deu adeus à competição. No duelo entre outros dois times que integram a segunda divisão, o Duisburg derrotou o Arminia Bielefeld por 3 a 0 na casa do rival para seguir no torneio.