Raul Albiol passa por cirurgia no joelho esquerdo e desfalca o Napoli por um mês

O Napoli ficará sem um de seus líderes por cerca de um mês. Nesta terça-feira, em um hospital em Londres, na Inglaterra, o zagueiro espanhol Raul Albiol, de 33 anos, foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará a equipe na sequência do Campeonato Italiano e da Liga Europa.

“Raul Albiol se submeteu a uma operação de limpeza do tendão do joelho esquerdo nesta manhã no Princess Grace Hospital, em Londres. A cirurgia foi realizada sem qualquer problema e nos próximos dias saberemos o tempo de recuperação”, informou o clube de Nápoles em uma nota oficial. Segundo a imprensa italiana, ficará fora dos gramados por um mês.

Campeão mundial em 2010 e da Eurocopa em 2008 e 2012 com a seleção da Espanha, Albiol está no Napoli desde 2013, contratado junto ao Real Madrid, e é um dos líderes do elenco do Napoli junto com o meia eslovaco Marek Hamsik e o atacante italiano Lorenzo Insigne. Desde sua chegada, sempre foi titular da equipe e atualmente tem o senegalês Kalidou Koulibaly como companheiro de zaga.

Com sua ausência, o técnico Carlo Ancelotti utilizará o sérvio Maksimovic no setor defensivo do time, que ocupa a segunda colocação do Campeonato Italiano com 52 pontos, 11 atrás da líder Juventus, após 23 rodadas. Na Liga Europa, o Napoli enfrentará nesta quinta-feira o Zurique, na Suíça, pela rodada de ida da fase eliminatória – anterior às oitavas de final.