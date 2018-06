Rashford se recupera, treina e seleção inglesa tem elenco completo para estreia

O atacante Marcus Rashford treinou com o elenco da Inglaterra nesta sexta-feira, em Zelenogorsk, após se recuperar de um choque no joelho. O jogador do Manchester United deverá estar disponível para a estreia inglesa na Copa do Mundo, contra a Tunísia, às 15 horas (de Brasília) de segunda-feira.

Rashford não havia participado de nenhum treinamento desde a chegada da seleção inglesa à Rússia, na terça-feira. Aos 20 anos, o estreante em Copas do Mundo sofreu uma pancada no último treino do elenco em solo inglês, na cidade de Burton-upon-Trent, no início desta semana.

O técnico Gareth Southgate agora tem os 23 jogadores convocados à disposição para trabalhar. Se a tendência vista nos treinos se confirmar, a Inglaterra deverá enfrentar a Tunísia com Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones e Harry Maguire; Kieran Tripper, Jordan Henderson, Delle Alli, Jesse Lingard e Ashley Young; Harry Kane e Raheem Sterling.

Depois da estreia no Mundial, a Inglaterra vai jogar contra o Panamá pela segunda rodada do Grupo G, às 9 horas (de Brasília) do dia 24, em Nijni Novgorod. A última partida dos ingleses na primeira fase vai ser contra a Bélgica, às 15 horas (de Brasília), do dia 28, em Kaliningrado.