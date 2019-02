Raphael Pereira deve ser o técnico do Rio Branco no Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, o equivalente à 4ª divisão estadual. Segundo o gerente de futebol Tiago Bernardi, há uma “possibilidade boa” de o acerto acontecer.

Pereira integra o quadro de funcionários fixos do clube e tem experiência nas categorias de base. No ano passado, ele comandou o time no Campeonato Paulista Sub-17. A equipe caiu na primeira fase da competição. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Ele é atualmente o nome mais cotado para o cargo de treinador da equipe profissional, de acordo com Bernardi. Tony Ferreira, que já acumula passagens pela comissão técnica do Tigre, seria o auxiliar.

No entanto, Bernardi apontou que também analisa outras opções. “Além dele, a gente está falando com mais alguns, mas eles estão pesando forte pela parceria, por serem pessoas que a gente já conhece”, disse.

No Rio Branco, Tony já assumiu as funções de preparador físico, preparador de goleiros, observador técnico e auxiliar. Ele fazia parte do plantel na Série A3 do ano passado, quando o alvinegro caiu para a 4ª divisão paulista.

Procurado pela reportagem nesta segunda-feira, Pereira afirmou que não pode falar sobre o assunto por enquanto.

Preparação

O treinador tem participado do planejamento do clube para a Segunda Divisão. Ele tem observado jogadores que possam compor o elenco para a competição.

Em janeiro, inclusive, acompanhou partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, ao lado de Bernardi, realizou uma peneira em Itamogi (MG). A atividade culminou na seleção de cinco atletas.

O gerente de futebol informou que os treinos vão começar no próximo dia 15. O campeonato terá início em 7 de abril. O Rio Branco está no Grupo 3, assim como Brasilis, XV de Jaú, Independente de Limeira, Jaguariúna, Itapirense e União Barbarense.