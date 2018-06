Raphael Guerreiro volta aos treinos em Portugal, mas João Moutinho segue fora

O lateral-esquerdo Raphael Guerreiro regressou neste sábado aos treinos da seleção portuguesa em Kratovo e não deve ser problema para o duelo contra o Irã, segunda-feira, às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O jogador havia ficado de fora do trabalho do dia anterior por conta de dores musculares.

Em compensação, o meio-campista João Moutinho ainda não se recuperou da gripe e foi poupado novamente das atividades. O atleta do Mônaco, titular nas duas primeiras partidas, ainda não treinou desde a vitória por 1 a 0 sobre Marrocos na última quarta-feira.

Na coletiva de imprensa, o zagueiro Ruben Dias falou sobre o clima de tranquilidade na delegação portuguesa. A equipe tem quatro pontos no Grupo B e divide a liderança com a Espanha. Um empate contra o Irã garante a vaga para as oitavas de final. “Claro que há sempre aspectos a melhorar. Mas em um Mundial todas as equipes têm dificuldades. Estamos em um bom caminho. Agora temos uma partida decisiva. Estamos bem”, comentou.

Ruben Dias também deu a receita para Portugal manter esse bom momento. E, obviamente, exaltou o craque Cristiano Ronaldo, que já marcou quatro gols em dois jogos neste Mundial. “A combinação do melhor de todos com a atuação segura da equipe é o que pode nos levar onde queremos”, afirmou.