Raphael Claus apitará a Copa América pela primeira vez

O barbarense Raphael Claus apitará pela primeira vez uma edição de Copa América. Ele está entre os 23 árbitros designados pela Conmebol para o torneio sul-americano, que será disputado no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho.

Foto: Wallace Teixeira / Futura Press

“Feliz demais pela designação, pela confiança da comissão. É uma conquista, um sonho de poder trabalhar em uma competição dessa grandeza”, disse o barbarense ao LIBERAL, em entrevista nesta quinta-feira (21).

A lista foi divulgada ontem pela entidade. Além de Claus, Wilton Sampaio e Anderson Daronco são os outros árbitros brasileiros escolhidos, todos membros dos quadros da Fifa, e terão a companhia dos assistentes Rodrigo Correa, Marcelo Van Gasse e Kleber Lúcio Gil.

Gil, inclusive, foi premiado como o melhor do Campeonato Brasileiro do ano passado, ao lado de Claus, que já havia ficado com o posto nos anos de 2016 e 2017 – conquistas que contribuíram para ele ganhar o reconhecimento continental.

Para o torneio, Claus terá uma preparação específica: ele se apresenta antes da bola começar a rolar para receber as diretrizes que a Conmebol quer que sejam seguidas. “É um conjunto de coisas para que eu possa chegar na competição na melhor forma possível”, acrescentou.

Antes da Copa América, o profissional atuará ainda nas finais do Campeonato Paulista e na Copa do Mundo Sub-20, na Polônia, entre os dias 23 de maio e 15 de junho. Seu grande objetivo, porém, é apitar a principal competição de seleções do mundo. “O sonho de todo árbitro de alto nível é chegar em uma Copa do Mundo”, resumiu.

HISTÓRICO. A FPF (Federação Paulista de Futebol) designou Raphael Claus para a primeira partida da história do futebol paulista a contar com a utilização do VAR (árbitro de vídeo). O duelo, entre Novorizontino e Palmeiras, acontece neste sábado, às 17 horas, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O recurso será utilizado em todos os jogos a partir das quartas de final do Paulistão. “É um privilégio poder ser o primeiro. Já pude trabalhar na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. É uma responsabilidade grande, porém estou preparado para desempenhar o melhor trabalho possível”, disse o barbarense.

O uso da tecnologia só será permitido em quatro situações: Gol/não gol; pênalti/não pênalti; cartão vermelho direto; erro de identificação na aplicação de cartões. As regras são definidas pela IFAB (International Football Association Board) e pela Fifa, não podendo sofrer alterações.