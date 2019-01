Raio causa princípio de incêndio no Centro Cívico

Um raio caiu no Centro Cívico, em Americana, durante as chuvas desta terça-feira, e causou um princípio de incêndio no local. A informação é do secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Eudaldo Cardoso, o Paraná.

O raio também deixou o telefone da pasta temporariamente fora de serviço e prejudicou a iluminação do campo de futebol, que, por conta disso, ficou desligada na noite desta terça. O caso aconteceu no período da tarde. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Acionado pela Secretaria de Esportes, o Corpo de Bombeiros compareceu ao Centro Cívico. Segundo a corporação, porém, funcionários da prefeitura já haviam contido as chamas com extintores.

Quando chegaram ao local, os bombeiros se depararam apenas com fumaça, fizeram o rescaldo e desligaram a chave geral. “Então, não oferece nenhum risco mais, nem de novos incêndios, nem de choque elétrico, de nada disso”, afirmou Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o raio atingiu diretamente a torre de iluminação do campo, que teve um curto-circuito. O problema chegou à subestação do Centro Cívico, que foi salva por um sistema de proteção.

“É preciso que venha uma equipe especializada para fazer a substituição de todo o sistema de proteção, que foi afetado. Mas graças a Deus que foi afetado. Por esse motivo é que não aconteceu o pior. Porque, dessa subestação, temos os transformadores, e imagina uma explosão de um transformador desse”, disse o secretário.

Em nota, a Prefeitura de Americana informou que eletricistas vão avaliar a situação e tomar as medidas necessárias.