Raí diz que São Paulo não tem mais negociação em andamento

Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

Após trazer três reforços na reta final do Campeonato Paulista, o São Paulo avisou que no momento não está à procura de jogadores para o elenco. Recentemente chegaram o atacante Alexandre Pato, o volante Tchê Tchê e o meia Vitor Bueno. “Não tem nenhum jogador em vista, sem negociação por enquanto”, avisou Raí, executivo de futebol do clube.

Os três jogadores não podem disputar o Paulistão porque as inscrições para o Estadual já foram encerradas. Mas estarão prontos para ajudar o time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na quarta-feira, Vitor Bueno foi apresentado, avisou que está bem fisicamente e não vê a hora de jogar pelo time do Morumbi.

Para Raí, o atleta de 24 anos vai contribuir para a melhora da equipe. “Ele vai ajudar muito pelo seu talento e qualificar ainda mais nosso elenco para as próximas duas temporadas”, comentou o dirigente, reforçando que o meio-campista que teve pouco espaço no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, tem contrato por empréstimo até dezembro de 2020.

Para acertar a negociação do jogador, o São Paulo aceitou as mesmas condições de compra dos direitos econômicos que foram feitas para o clube ucraniano. Ou seja, se quiser adquirir o atleta terá de pagar 10 milhões de euros (R$ 43 milhões) ou abrir uma nova negociação com o Santos. No contrato com o time tricolor, não existe cláusula para saída antecipada e o rapaz pode, inclusive, enfrentar os santistas.

Para Vitor Bueno, o São Paulo tem tudo para fazer uma boa temporada com os reforços que trouxe. “Acho que qualificou ainda mais o elenco. Com a chegada de reforços, o São Paulo só tem a ganhar. Cuca é muito bom, sabe trabalhar com elenco forte, dá rodagem para os jogadores e tenho certeza de que fará um trabalho muito bom”, avisou.