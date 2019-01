Rafinha aposta em entrosamento do Cruzeiro e quer aproveitar chance como titular

A ida de Arrascaeta para o Flamengo deve dar a Rafinha a titularidade neste início de temporada do Cruzeiro. No jogo-treino diante do Democrata de Sete Lagoas, na última terça-feira, o jogador já atuou entre os 11 e foi um dos destaques da goleada por 4 a 1, ao marcar o primeiro gol celeste.

“É importante para começar bem o trabalho. Foi só jogo-treino, mas é bom para ganhar confiança. E o principal é o Cruzeiro conquistar títulos. O time estando bem, o individual sobressai em algum momento. Meu pensamento é o Cruzeiro estar sempre vencendo. Começar como titular não significa que continuará assim lá na frente. O importante é estar todo mundo bem”, declarou nesta quarta-feira.

A saída de Arrascaeta, aliás, deve ser a única alteração na equipe titular do Cruzeiro, que manteve quase todo seu elenco campeão da Copa do Brasil de 2018. E é justamente este entrosamento que faz com que Rafinha mire grandes objetivos para a equipe na temporada.

“A continuidade facilita o trabalho. Os jogadores se conhecem, conhecem a comissão técnica. A maioria continua, o pessoal se gosta. Algumas vezes estava previsto para treinar com bola, mas, pelo cansaço, mudou. E o fato de todos estarem juntos facilita”, comentou.

O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro neste sábado, diante do Guarani, no Estádio Waldemar Teixeira de Faria, e o estado do gramado preocupa Rafinha. “Já conversamos sobre o gramado do Farião. Em Estadual é assim, vários tipos de estádio, de gramado, diferentemente de Brasileiro e Libertadores. Mas gosto do Estadual, valoriza os clubes do interior.”