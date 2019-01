Raça Sport Club faz série de jogos na Turquia

O Raça Sport Club, time de futebol de Hortolândia, faz uma pré-temporada na cidade de Antalya, na Turquia. A equipe começou os trabalhos na última quarta-feira e programou uma série de amistosos no município.

Ao longo deste mês, o time vai enfrentar clubes da Europa, Ásia e Oriente Médio, que estão na cidade para a disputa de uma competição. O elenco principal e a comissão técnica devem ficar até o fim de janeiro no país, onde também realizam treinamentos. Foto: Divulgação

Diretor do Raça, Davi da Silva Fernandes apontou que o foco do clube, nessa viagem, é negociar jogadores. Desenvolver parcerias também está entre os objetivos. Segundo ele, há oito meses, dois jogadores que estavam na equipe foram para clubes turcos: o meio-campista Washington e o atacante Du. “Eles foram negociados por DVD”, disse.

Washington integrava as categorias de base do Raça, enquanto Du fazia parte do elenco principal. Antes, o atacante também jogava o Campeonato Amador de Hortolândia com a camisa do Fé União, de acordo com Fernandes.

Fernandes destacou que essa experiência na Turquia também serve como forma de preparação para os compromissos de 2019. Neste ano, o time vai participar da Taça Paulista, torneio organizado pela Liga Nacional de Futebol.

Retrospecto

Na edição de 2018, a equipe caiu nas semifinais, para o Montealtense. Na partida de ida, o Raça perdeu por 3 a 1, em Monte Alto. O time hortolandense ganhou por 2 a 0 no jogo da volta, dentro de casa, mas o resultado não foi suficiente para a classificação à final.

Na fase de grupos, porém, o clube obteve o melhor desempenho entre as 11 equipes participantes, com uma campanha de 100% de aproveitamento. O Raça venceu todos dez os jogos que disputou, com 38 gols marcados e dois sofridos.

A equipe teve um dos artilheiros da competição: Vinícius Cardoso, com seis gols. Ele empatou com Luiz Alceu Ferreira, do Corinthians de Presidente Prudente. O campeonato ainda contou com a participação de Grêmio Bela Vista, Arujaense, Arena Poá, Peruíbe, Delta, Rose’n Boys, Jalesense e Lins.