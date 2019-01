Raça Sport Club negocia atleta com clube turco

O time de futebol amador Raça Sport Club, de Hortolândia, negociou um de seus atletas com o clube turco Binatli Yilmaz. Trata-se do atacante Paulo Junior, o Pelezinho, de 18 anos. A informação foi divulgada pela equipe no último final de semana, por meio de uma postagem em sua página no Facebook.

Foto: Divulgação

As partes envolvidas fecharam acordo válido por uma temporada. A negociação aconteceu durante a estadia do Raça na Turquia, a partir de uma proposta do Binatli Yilmaz, segundo o clube hortolandense.

O elenco está há um mês no país, onde realiza uma série de amistosos de pré-temporada.

O presidente da equipe de Hortolândia, Ricardo Fernandes, disse que a delegação vai ficar mais esta semana na Turquia, sendo que outros jogadores podem ser negociados nos próximos dias.

“Nesse período, analisaremos outras propostas por nossos atletas. Isso é bom para fortalecer parcerias fora do Brasil e também para dar oportunidade para os atletas conquistarem novos objetivos em suas carreiras”, comunicou o clube, em nota.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 11, o foco do Raça nessa viagem é justamente vender jogadores para equipes turcas e até mesmo de outros países, de acordo com a própria diretoria do clube.

Além disso, o time também se prepara para competir na Taça Paulista de 2019, torneio promovido pela Liga Nacional de Futebol. Na edição do ano passado, a equipe caiu nas semifinais da disputa, após ter obtido a melhor campanha de toda a primeira fase.