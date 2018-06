Queiroz diz que Irã não tem os ‘super-homens’ da Espanha, mas acredita em vitória

O técnico Carlos Queiroz reconheceu que a seleção do Irã não se compara à da Espanha em matéria de talento individual, mas acredita que é possível haver um jogo equilibrado entre as equipes. As seleções vão se enfrentar pelo Grupo B da Copa do Mundo, às 15 horas (de Brasília) desta quarta-feira, em Kazan.

“Não temos ‘super-homens’ como a Espanha, mas uma rara capacidade de sacrifício, trabalho e concentração. Quando aumenta nossa dificuldade, aumenta junto nossa vontade de ganhar. É claro que eles têm jogadores melhores que os nossos, mas nem sempre isso é o suficiente. Vamos encarar a partida com atitude de quem quer vencer. Uma coisa é clara, nosso desempenho na estreia não conta, mas a reputação espanhola também não”, disse o treinador português em coletiva de imprensa em Kazan.

O Irã vem de vitória por 1 a 0 sobre o Marrocos, na última sexta-feira, em São Petersburgo, resultado que não é o suficiente para Queiroz. “Não viemos esperando nada simples, seguimos em busca de melhorias. Vamos evoluir depois de enfrentar a Espanha, sempre melhoramos depois de um jogo”, afirmou.

De acordo com o treinador, o Irã não pode falhar quando as chances aparecerem. “Queremos jogar a melhor partida possível na quarta-feira. Temos de aproveitar seja lá qual for o pequeno número de oportunidades que tivermos”, disse o técnico, à frente da seleção iraniana desde 2011.

Depois de enfrentar a Espanha, o Irã vai terminar participação na primeira fase da Copa do Mundo contra a seleção de Portugal, às 15 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, em Saransk.