Quatro times buscam vaga na semifinal da Copa Mag Sac

Quatro equipes brigam pelas duas últimas vagas nas semifinais da Copa Mag Sac, na categoria Intermediária, nesta terça-feira (13). A disputa será por meio de repescagem. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio branco, em Americana.

Às 19h15, o Spazio Beach A enfrentará o Pet Shop Padovani/Toco Representações. Às 20h30, o jogo será entre Spazio Beach B/Bar do Brajeon e Rio Branco. Os vencedores avançarão para as semifinais, que já contam com Supermercado Salto Grande e Posto 7.

O Supermercado Salto Grande jogará contra Spazio Beach B/Bar do Brajeon ou Rio Branco, enquanto o Posto 7 vai encarar Spazio Beach A ou Pet Shop Padovani/Toco Representações. As partidas estão marcadas para o próximo dia 20.

JOVENS. Na classe Jovens, a competição ainda está primeira etapa. A liderança é do Alumaquinas/Pakmatic, que venceu o Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional por 6 a 5 neste sábado (10), pela 13ª e penúltima rodada da fase classificatória. O time tem 27 pontos.

Conforme o regulamento divulgado pela organização, todos os oito times participantes avançam para as quartas de final, mas, até as semifinais, as equipes melhores classificadas levam vantagem em caso de empate no tempo regulamentar.

COPA MAG SAC

13ª rodada da categoria Jovens

Sábado (10/11)

Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana 3 x 4 L&L Express/Bar Rio Branco

Alumaquinas/Pakmatic 6 x 5 Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional

Max Imóveis/Luchini 1 x 0 Jr. Duarte Imobiliária

Viel Seguros/Trevilub 1 x 4 Betel Comida Caseira

Repescagem da categoria Intermediária

Terça (13/11)

19h15 Spazio Beach A x Pet Shop Padovani/Toco Representações

20h30 Spazio Beach B/Bar do Brajeon x Rio Branco