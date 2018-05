Quatro equipes iniciam repescagem no Iate Clube

Quatro equipes darão início, neste sábado (26), à repescagem do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie. Os times brigarão pela oitava e última vaga para as quartas de final. A competição acontece no Iate Clube, em Americana.

Haverá duas partidas neste sábado. Uma delas será entre Z Sport e Asa Vita. No outro confronto, o Têxtil PBS vai encarar o Nossa Casinha. Os vencedores jogarão entre si neste domingo (27), às 9h15.

As sete equipes que já estão classificadas são: Vistoria São Paulo, Multimalhas, New Sport, Instituto Odair Dias, Factoplast, Orion Cores e Z Sport.

No Campeonato Esquilo de Futebol Society, o Líder Contábil tentará se manter na primeira colocação em jogo contra o Varejão Tatu, neste sábado. A equipe tem 25 pontos, assim como o Castor Socity, que enfrentará o Armec no mesmo dia. A partida são válidas pela 13ª rodada do torneio, que ocorre no Clube do Bosque.

IATE CLUBE

Repescagem do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie

SÁBADO (26/05)

14h15 Z Sport x Asa Vita

15h30 Têxtil PBS x Nossa Casinha

CLUBE DO BOSQUE

13ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

SÁBADO (26/05)

15h00 Varejão Tatu x Líder Contábil

16h00 Z Sport x Next

17h00 Castor Sociey x Armec