Quatro atletas são aprovados pelo União em seletiva

Quatro atletas que participaram da seletiva promovida pelo União Barbarense, na última terça-feira (19), já receberam o aval do técnico Denis Augusto para se apresentarem ao clube no próximo dia 26, para o início da pré-temporada. A manutenção deles no elenco, no entanto, será avaliada durante os treinamentos.

Os aprovados são o meio-campista Diego Amorim, de São Carlos, e os goleiros Vinícius, de Americana, e Júlio César, de Itápolis, que participaram da peneira. Além deles, o volante Mexicano, do time Sub-20 do São Fernando, que enfrentou o União na terça, também será integrado. “Vamos ver no grupo como que eles vão se sair. Se possível, aqueles que se destacarem vão ficar”, disse o treinador.

Outros 14 atletas chamaram a atenção de Denis, que os convocou para a segunda parte da avaliação. O técnico decidiu observá-los novamente nesta quinta-feira (21), a partir das 15h30, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A atividade também é voltada para jogadores que não se apresentaram para a seletiva de terça.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na oportunidade, os atletas vão jogar contra o São Fernando, atual campeão amador de Santa Bárbara. A peneira tem como objetivo selecionar jogadores para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

A pré-temporada começaria na próxima segunda-feira (25), porém, por conta de atraso nas obras do alojamento, o União optou por iniciar os trabalhos no dia seguinte.

UNIFORME

Nesta quarta-feira (20), a diretoria informou que a camiseta preta e branca a ser utilizada pela equipe na Segunda Divisão será “idêntica” à do time campeão da terceira divisão estadual em 1967. Esse foi o primeiro título da história unionista.

“Será uma homenagem ao time e aos dirigentes daquele time. Eles conquistaram o título da Segunda Divisão [que era o nome da terceira divisão na época], e nós vamos em busca do título também em 2019”, afirmou o gerente de futebol, Maurílio D’Elboux.

A definição da fornecedora de material esportivo deve acontecer nos próximos dias, segundo o clube.