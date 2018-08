Punido, Lyon disputará 1º jogo como mandante na Liga dos Campeões sem torcida

O Lyon não poderá contar com a presença da sua torcida no primeiro jogo como mandante na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2018/2019. Foi o que definiu a Uefa em punição imposta ao clube francês por confusões e comportamentos racistas da sua torcida durante a última edição da Liga Europa.

A entidade gestora do futebol no continente também explicou que um segundo jogo de punição será aplicado caso esses incidentes, deixando o Lyon em um período probatório de dois anos. Além disso, o clube francês foi multado em 100 mil euros (aproximadamente R$ 472 mil).

Na quinta-feira, em Montecarlo, a Uefa vai sortear os grupos da Liga dos Campeões, quando será possível ao Lyon conhecer os seus adversários nesta etapa da competição e contra quem vai cumprir a punição.

O clube francês recebeu as duras sanções após os persistentes problemas da sua torcida durante a campanha da equipe na Liga Europa da temporada 2017/2018. O último deles se deu em março, após o confronto com o CSKA Moscou, em março, pelas oitavas de final – o time perdeu em casa por 3 a 2 e foi eliminado, desperdiçando a chance de disputar a decisão do torneio no seu estádio.

O Lyon se classificou para a disputa da Liga dos Campeões ao terminar o torneio na terceira posição na temporada 2017/2018. Com seis pontos somados em três rodadas, o time ocupa o quarto lugar na atual edição.