PSG explica que Daniel Alves tem lesão óssea no joelho esquerdo

Um dia após Daniel Alves ser cortado dos próximos amistosos da seleção brasileira, o Paris Saint-Germain detalhou o problema do seu jogador. Nesta terça-feira, o time francês divulgou um boletim médico explicando que o lateral-direito brasileiro sofreu uma lesão óssea no joelho esquerdo.

Daniel Alves se lesionou no último domingo, durante o triunfo do PSG sobre o Olympique de Marselha por 3 a 1, pelo Campeonato Francês. O lateral-direito brasileiro precisou ser substituído durante o primeiro tempo da partida e depois foi cortado da seleção. Agora, então, o PSG detalhou o problema, ainda que não tenha realizado uma previsão sobre o período de afastamento do jogador.

A convocação de Daniel Alves para os amistosos contra Panamá e República Checa havia sido a primeira desde março do ano passado. Dois meses depois, o lateral-direito se machucou gravemente no joelho direito e ficou de fora do Mundial e dos seis amistosos realizados pela seleção no segundo semestre.

O corte forçou Tite a convocar Fagner para os próximos compromissos da seleção, mas o veterano lateral não está descartado para participar da Copa América, em junho e julho no Brasil. E também sonha em participar da Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando terá 39 anos.

O boletim médico divulgado pelo PSG também detalhou a condição física de outros dois jogadores contundidos. O lateral-direito belga Thomas Meunier tem uma lesão do compartimento póstero-lateral do joelho direito e o meia alemão Julian Draxler está se recuperando de ruptura do músculo posterior da coxa esquerda.