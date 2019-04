‘Próximo jogo do Palmeiras é chance de deixar para trás os insucessos’, diz Luan

Um dos poucos destaques do Palmeiras na eliminação diante do São Paulo pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Luan poderá fazer a sua estreia na Copa Libertadores deste ano na partida desta quarta-feira contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no estádio Allianz Parque, na capital. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, ele acredita que o próximo jogo é sempre a oportunidade de superar as derrotas recentes (o time perdeu nos pênaltis diante do rival tricolor e para o San Lorenzo na competição continental).

“Sempre que eu perco um jogo, eu quero que o próximo chegue o mais rapidamente possível. É um meio de deixar para trás os insucessos e a chance de buscar a vitória. Temos a oportunidade de fazer um grande jogo”, afirmou o defensor em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Academia de Futebol, na capital.

Luan espera uma torcida impaciente após a queda nas semifinais do Estadual. No último domingo, uma pequena parcela chegou a vaiar a equipe após a decisão nos pênaltis. Mas ele afirma que a fase não pode ser considerada tão ruim.

“Não podemos acreditar que tudo está errado. Nós conquistamos seis de nove pontos da Libertadores e fomos desclassificados na semifinal do Paulista”, afirmou o zagueiro. “Nós tempos oscilado um pouco, mas estamos enfrentando dificuldades normais. Estamos conversando internamente com melhorar o quanto antes”, completou.

A escalação da defesa do Palmeiras ainda não está definida. No domingo, os zagueiros foram Luan e Gustavo Gómez. Se Felipão continuar o revezamento, ele poderá optar por Antonio Carlos e Edu Dracena nesta quarta-feira. O clube alvinegro é o segundo colocado do Grupo F com seis pontos, enquanto que o líder é o San Lorenzo com sete. O Melgar, do Peru, tem quatro e o Junior Barranquilla ainda não tem pontuou.