Próximo de acerto, Pablo terá a missão de fazer gols no São Paulo em 2019

O São Paulo terá um importante reforço para o seu ataque. Pablo, que começou a carreira no Athletico-PR, aceitou a oferta do clube do Morumbi e fará parte do elenco do técnico André Jardine em 2019. Ele chega com a missão de fazer gols. Provavelmente ocupará a função que era de Diego Souza, que voltaria a atuar de meia.

Nesta temporada, o então técnico uruguaio Diego Aguirre pediu para que Diego Souza se aproximasse da área e trabalhasse em campo como um autêntico camisa 9. No começo, ele torceu o nariz para a função, mas depois acabou aceitando a tarefa. Com a chegada de Pablo, não precisará mais ser improvisado. Com a camisa do time paranaense, o jogador marcou 18 gols neste ano.

Os clubes ainda não se manifestaram sobre o acerto, mas ele será oficializado antes do Natal. O atacante de 26 anos acompanhou o desfecho da negociação em Londrina (PR) com a família – sua mulher está grávida. O nascimento do filho foi uma das razões para o jogador decidir permanecer no Brasil.

O São Paulo, em princípio, ficará com 70% dos seus direitos federativos, devendo pagar por isso R$ 31 milhões – os valores não são oficiais. O acerto não deverá ocorrer de uma só vez.

O clube tricolor ainda não desistiu do meia Hernanes, que está na China. O jogador tem contrato, já foi emprestado ao time do Morumbi no passado, mas pode retornar. As negociações não são fáceis, mas não estão encerradas.

Outro nome que estava sendo monitorado pela diretoria de futebol tricolor era o de Calleri. O argentino deixou saudades no clube e não teve o desempenho que esperava ter na Europa. Com a chegada de Pablo, as possibilidades de ter outro atacante de área diminuem.

DE SAÍDA – O zagueiro Rodrigo Caio não ficará no São Paulo. Pessoas que gerenciam a carreira do jogador tentam negociá-lo com algum clube da Europa. O zagueiro perdeu espaço no time com Aguirre e não quer mais ficar. Ele também não teria posição assegurada com Jardine.

A diretoria aceita negociá-lo neste momento. Rodrigo Caio já esteve perto de se transferir para a Espanha, mas não conseguiu. Ele pode atuar o primeiro semestre emprestado para algum time fora de São Paulo.