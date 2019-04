Provável substituto de Castán em semi, Ricardo ganha elogios de Werley no Vasco

Provável substituto de Leandro Castán, lesionado, o zagueiro Ricardo Graça está com moral no Vasco. Ainda sem ter a confirmação de quem jogará ao seu lado na zaga, o titular Werley passou confiança para Ricardo, que deve ser mantido no time cruzmaltino na semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu, no domingo, às 16 horas, no Maracanã.

“O Ricardo é canhoto como o Castán. É um jogador técnico, rápido. Nós aqui temos a felicidade de todos os nosso zagueiros terem boa velocidade. Isso facilita no (estilo de) jogo de hoje, no jeito que o Alberto gosta de jogar, com uma linha um pouco mais alta. Está preparado”, disse Werley, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Castán sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a final da Taça Rio, no domingo, contra o Flamengo. Por meio de nota oficial divulgada na segunda-feira para esclarecer a gravidade do problema, o Vasco não estabeleceu um prazo para o retorno do defensor, mas é muito provável de que siga fora do time. Oswaldo Henríquez, Miranda e Luiz Gustavo também brigam pela vaga com Ricardo. Este último tem mais chances de ser titular, pois substituiu Castán no decorrer do clássico com o Flamengo e não decepcionou.

“O Alberto (Valentim) vai definir o substituto, ainda tem três treinos para isso, mas tenho certeza DE que o escolhido vai dar conta do recado”, ressaltou Werley.

Se por um lado não deverá ter Castán, por outro a tendência é a de que Valentim volte a contar com Maxi López. O atacante argentino está recuperado de uma lombalgia que o tirou dos últimos dois jogos, mas disputa posição com o jovem Tiago Reis, o principal destaque da equipe no momento. A joia vascaína fez quatro gols nas últimas quatro partidas em que atuou.

“O Maxi é um jogador muito importante. Um dos líderes do nosso grupo, nos ajudou bastante ano passado. A gente torce muito para que possa estar com a gente novamente. Nas decisões precisamos de jogadores decisivos. O Tiago tem feitos, é um menino que vai crescer muito, mas o Maxi é o nosso artilheiro. É bom ter dois artilheiros. Ter um jogador com peso do Maxi vai ser importante nas decisões”, avaliou Werley.

Pela melhor campanha que realizou até aqui, o Vasco jogará por um empate com o Bangu para ir à decisão do Campeonato Carioca. Fluminense e Flamengo duelam na outra semifinal, no sábado, às 19 horas, também no Maracanã.