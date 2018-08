Protegido por Sidão, São Paulo defende liderança contra o Ceará

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo leva a campo na manhã deste domingo, às 11 horas, contra o Ceará, pela 21.ª rodada, não apenas sua invencibilidade no Morumbi nesta edição do torneio como também o ótimo desempenho do goleiro Sidão como mandante desde que chegou ao clube, em 2017: em 30 jogos, venceu 18, empatou 11 e perdeu só um.

"Fico feliz com esses números. São dados a meu favor e isso me ajuda a continuar trabalhando humildemente para permanecer como titular da equipe", afirmou o jogador.

A única derrota aconteceu no Campeonato Paulista deste ano, para o Santos (1 a 0), em partida na qual os donos da casa foram superiores durante a maior parte do tempo, mas acabaram sofrendo um gol de Gabriel.

Apesar do retrospecto favorável, Sidão sabe que não pode relaxar. Mesmo entre a torcida são-paulina, o jogador ainda é visto com desconfiança. Basta uma reposição de bola errada para as cornetas soarem no Morumbi. “Não dá para ficar tranquilo. Essa camisa tem um peso muito grande. Tenho de estar sempre provando. Não dá para entrar na zona de conforto, não vai acrescentar nada pra mim”.

Com 42 pontos, o São Paulo viu o Internacional encostar na rodada anterior e chegar a 41. Por isso, vencer em casa será fundamental à equipe dirigida por Diego Aguirre, que vem de um empate (1 a 1) com o Paraná, na última quarta-feira, para se manter na dianteira do Brasileirão.