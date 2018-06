Promotora vai apurar condições do alojamento do Décio Vitta

A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude informou, nesta segunda-feira (11), que vai apurar a situação dos jogadores menores de idade alojados no Décio Vitta. Conforme o LIBERAL noticiou no último sábado (9), o estádio não possui controle de acesso durante o dia e tem sido alvo de furtos.

“Iremos analisar as circunstâncias do alojamento, a fim de verificar se esses adolescentes estão em situação de risco”, disse a promotora Renata Calazans Nasraui, de Americana, após analisar a reportagem veiculada pelo LIBERAL. Ela afirmou que vai instaurar um procedimento de apuração e pedirá ao Conselho Tutelar para verificar a situação dos atletas – a promotora tentará executar os procedimentos já nesta terça-feira (12).

“Vejo como normal uma vistoria, tendo em vista ser atribuição do Conselho. Isso já acontece no dia a dia em relação à escola. Pois, se qualquer aluno faltar à escola com constância, o Conselho é acionado. Vamos aguardar o posicionamento do Conselho e trabalhar aliado a eles, pois qualquer melhoria que eventualmente achem necessário vem para somar e ajuda no desenvolvimento do atleta”, comentou Eder Duarte, advogado da área desportiva do Rio Branco e um dos coordenadores da base.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No alojamento, há cerca de 30 jogadores. Entre dez e 12 deles são dos times Sub-15 e Sub-17. Pertences dos atletas já foram furtados. Na sexta-feira (8), o advogado do Rio Branco destacou que os jogadores menores de idade contam com supervisão durante 24 horas por dia.

A reportagem esteve no Décio Vitta na última quinta-feira (7) e andou até a área de lazer do alojamento. Nesse caminho, o LIBERAL não se deparou com nenhuma pessoa. Havia chuteiras à mostra e peças de roupa no chão e no varal. Também existiam pontos de mato alto, inclusive nas proximidades do alojamento.

O estado do alojamento já foi alvo de críticas de jogadores que disputaram o Campeonato Paulista da Série A3 pelo Rio Branco. Vídeos gravados pelos atletas mostram que o local tinha problema de infiltração.

FURTOS

No dia 4, o vigia do local e dois jogadores da base detiveram um homem de 20 anos suspeito de cometer furto. Quando foi detido, ele trajava bermudas e tênis que, dias antes, teriam sido furtados de um atleta.

Entre 29 e 30 de abril, também foram furtados cabos de energia e um medidor de força. O vigia ainda declarou que, em outra oportunidade, foi furtada uma bicicleta de um jogador.