Promoção para engravidar na Copa faz empresa de fast-food se desculpar na Rússia

O braço russo da rede de lanchonetes Burger King se desculpou por ter veiculado uma promoção polêmica. A empresa norte-americana oferecia cerca de R$ 180 mil e um suprimento vitalício de hambúrgueres para mulheres russas que engravidassem de jogadores da Copa do Mundo. A oferta, divulgada em rede social, recebeu uma avalanche de críticas e foi considerada sexista e degradante.

O anúncio acabou retirado das redes sociais do Burger King na Rússia na última terça-feira, mas ainda circulava entre internautas do país. A ideia da promoção era “recompensar as mulheres” que conseguissem “os melhores genes do futebol” e, assim, garantiriam o êxito da seleção russa no futuro.

A empresa difundiu um comunicado na mesma rede social para se desculpar. “Oferecemos nossas desculpas pelo anúncio que fizemos, foi demasiado ofensivo”, publicou. A rede de fast-food não respondeu ao pedido de entrevista da agência de notícias Associated Press (AP).

Na Rússia, é comum que anúncios publicitários se valham de estereótipos sexistas, principalmente quando se trata de eventos esportivos. Organizações feministas vêm se pronunciando com veemência cada vez mais contra esse tipo de campanha.

Segundo o jornal inglês The Guardian, não é a primeira vez que o Burger King Rússia se envolve em campanhas polêmicas. No ano passado, a empresa usou a imagem de uma adolescentes vítima de estupro, que se tornou conhecida no país, para uma promoção do tipo “pague um e leve dois”.

De acordo com a rede inglesa BBC, esse tipo de protesto é algo novo no país, que relaciona qualquer debate de gênero com “influência ocidental” para minar os costumes russos.