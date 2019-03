Promessa do Tigre espera por espaço

Promessa das categorias de base do Rio Branco, o atacante Gabriel Tielis ainda vive os reflexos de uma contusão que o afastou dos gramados por pelo menos seis meses, entre 2017 e 2018.

O atleta, que estreou como profissional aos 16 anos, precisa retomar a melhor forma para ter chance no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Por enquanto, por opção da comissão técnica, o jogador de 18 anos não participou da preparação para o torneio. Contudo, o treinador Raphael Pereira apontou que está de olho numa possível recuperação do atacante e não descartou aproveitá-lo no time principal futuramente.

“A gente está aguardando a evolução, ele voltar à forma ideal, para, a partir daí, trazê-lo e dar outra oportunidade para ele”, disse o comandante, que já trabalhou com Tielis nas categorias de base.

Enquanto a oportunidade não aparece, o jovem treina junto ao elenco Sub-20, comandado pelo técnico André Ricardo Pereira, o Andrezão.

Sequência

Tielis chegou a ser titular da equipe profissional em 2017, durante a Copa Paulista. Sua ascensão, porém, freou em novembro daquele ano, quando sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda.

O atacante voltou à ativa apenas em maio de 2018, na sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Naquele jogo, ele saiu do banco de reservas e fez o gol de honra do Tigre, na derrota por 2 a 1 para a Internacional de Limeira. Tielis ainda anotou mais um tento na competição, mas não deslanchou, até porque o alvinegro caiu já na primeira fase. Ele tem vínculo amador com o clube até abril de 2021.