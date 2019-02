Procon multa Palmeiras por cobrança a sócio-torcedor

O Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) informou nesta quarta-feira que multou o Palmeiras por cobranças indevidas relacionadas ao seu programa de sócio-torcedor. Para a fundação, o alviverde cometeu uma irregularidade ao cobrar uma taxa de entrega para os sócios que solicitaram receber em casa as novas carteirinhas do plano Avanti.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

As novas carteiras foram criadas para se adequar à mudança no sistema de catracas do Allianz Parque. Como a troca era obrigatória, o Procon entendeu que o clube não poderia ter cobrado a taxa de entrega. Os torcedores que preferiram retirar a carteirinha de graça, na sede do programa, reclamaram de longas filas de espera para o atendimento.

“Notificado na semana passada para prestar esclarecimentos sobre o motivo da troca e cobrança da taxa de entrega das novas carteiras, em resposta o clube não justificou de maneira satisfatória e por isso foi multado por prática abusiva”, afirmou a entidade em nota.

Sem revelar o valor da multa aplicada, o Procon também informou que o valor “é calculado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.”

A torcida palmeirense também havia reclamado do reajuste de 20% em todos os planos do Avanti neste início de ano. O mais barato, por exemplo, teve aumento de R$ 14,99 para R$ 17,99, enquanto o mais caro subiu de R$ 649,99 para R$ 779,99.