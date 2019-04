Primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro terão sete jogos sem transmissão na TV

A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Como esta temporada inaugura o formato de negociação individual dos clubes para direitos de transmissão, até o momento sete dos 90 primeiros jogos não têm previsão de canal a serem veiculados na televisão. Cinco dessas partidas são do atual campeão, o Palmeiras.

A lacuna se explica pela negociação separadas das equipes com diferentes canais, em contratos que irão de 2019 a 2024 para três tipos de transmissão: TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Para que um jogo possa transmitido, é preciso que os dois adversários tenham acerto com a mesma emissora. Caso contrário, a partida não passará em nenhum canal. Até o último ano, os clubes negociavam os contratos de transmissão de forma coletiva com as emissoras.

O Palmeiras é o único clube dos 20 da Série A que ainda não fechou acordo com a Globo para a transmissão em TV aberta. Já para a TV fechada, a equipe tem contrato com a Turner, assim como Athletico-PR, Santos, Internacional, Ceará, Fortaleza e Bahia. Nos últimos dias, quem assinou com a emissora carioca para a transmissão em TV aberta foi o time paranaense, que no entanto ainda está contrato para o pay-per-view.

Nos últimos dias, o Palmeiras voltou a ter uma rodada de negociações com a Globo, porém não chegou a um acordo. Não está descartada a hipótese de que até o início do Brasileirão, no final deste mês, possa existir um consenso e o contrato seja assinado. O clube não aceitou as propostas iniciais por discordar do redutor oferecido para quem havia fechado a Turner.

Apesar do impasse, o Palmeiras terá nas nove primeiras rodadas quatro jogos com transmissão garantida pela Turner. Isso será possível porque o time enfrentará Fortaleza, Internacional, Santos e Athletico-PR, clubes que também têm contrato com a mesma empresa para transmissão em TV fechada.

Confira os jogos do Brasileirão sem transmissão pela televisão:

2.ª rodada

CSA x Palmeiras

3.ª rodada

Chapecoense x Athletico-PR

4.ª rodada

Atlético-MG x Palmeiras

6.ª rodada

Botafogo x Palmeiras

7.ª rodada

Chapecoense x Palmeiras

9.ª rodada

Palmeiras x Avaí

Goiás x Athletico-PR